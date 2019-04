Krize Fatih Terim el koyacak Şu an ABD’de tatilde olan Fatih Terim ilk iş olarak Ozan Kabak krizini çözecek... Terim’in genç yıldızı yeni sözleşme için ikna etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın geleceği konusunda yaşanan belirsizlik baş ağrıtmaya devam ediyor... Genç yıldız hakkında resmi internet sitesinde yapılan açıklama sonrası gerilim daha da artarken, krize Fatih Terim'in el koyması bekleniyor... Şu an ABD'de tatilde bulunan tecrübeli teknik adamın bugün İstanbul'a döneceği öğrenildi. Terim'in ilk iş olarak Ozan Kabak'la bir araya gelip yaşanan süreci masaya yatıracağı ifade ediliyor. Camia içindeki beklenti, Fatih Terim'in Ozan'ı yeni sözleşme konusunda ikna etmesi.



AVRUPA BASININDA HER GÜN YENİ İDDİA

Ozan Kabak'ın transferiyle ilgili Avrupa basınında her gün yeni bir iddia çıkıyor... Dün İngiliz basını, Arsenal'in transfer için devrede olduğu belirtildi ve Londra ekibinin 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceğini yazdı.