Bugünkü
Takvim

F.Bahçe’nin kızları Kayseri’ye fark attı

F.Bahçe’nin kızları Kayseri’ye fark attı
Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi. Sarı-Lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Mersin Belediyesi-Bodrum Basketbol: 101-37, İzmit Belediye-Çukurova Basket: 65-87, Botaş-Galatasaray: 60-68.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriF.Bahçe’nin kızları Kayseri’ye fark attı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri