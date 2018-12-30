F.Bahçe’nin kızları Kayseri’ye fark attı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi. Sarı-Lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Mersin Belediyesi-Bodrum Basketbol: 101-37, İzmit Belediye-Çukurova Basket: 65-87, Botaş-Galatasaray: 60-68.
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- 30.12.2018
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