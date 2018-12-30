Falcao taraftarları heyecanlandırdı Transfer gündeminde olan Kolombiyalı yıldız, Fernando’nun fotoğrafını beğendi.

Yönetimin forvet adayları arasında yer alan Radamel Falcao dün Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamle yaptı... Kolombiyalı yıldız, Porto'dan eski takım arkadaşı olan Fernando Reges'in Instagram'da yer alan fotoğrafını beğendi. Falcao'nun bu hareketi "Galatasaray'a göz kırpıyor" şeklinde yorumlandı. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesaplarını adeta göz hapsine alan taraftarlar, bu transfer için adeta bilgisayar başında nöbet tutuyor.