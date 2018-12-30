ara transfer bombasını patlatıyor... Siyah-Beyazlılar sezon başından bu yana gündeminde yer alan'ı bitirdi.'da kadro dışı kalan golcü futbolcu ve menajeriyle daha önceden anlaşan Kartal, Burak'ın kulübü Trabzon'la bonservis sorununu çözmesiyle birlikte transferde mutlu sona ulaştı.