KARTAL ara transfer bombasını patlatıyor... Siyah-Beyazlılar sezon başından bu yana gündeminde yer alan Burak Yılmaz'ı bitirdi. Trabzonspor'da kadro dışı kalan golcü futbolcu ve menajeriyle daha önceden anlaşan Kartal, Burak'ın kulübü Trabzon'la bonservis sorununu çözmesiyle birlikte transferde mutlu sona ulaştı.
- Spor
- 30.12.2018
- Gazete
Burak Yılmaz an meselesi! Beşiktaş Burak Yılmaz transferinde sona geldi
33 yaşındaki forvet 2 milyon 100 bin Euro’luk alacağına karşılık Trabzonspor’la olan sözleşmesini feshetmek için anlaştı. Beşiktaş’la 2.5 yıllık ön protokol yapan Burak’ın transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
KARTAL ara transfer bombasını patlatıyor... Siyah-Beyazlılar sezon başından bu yana gündeminde yer alan Burak Yılmaz'ı bitirdi. Trabzonspor'da kadro dışı kalan golcü futbolcu ve menajeriyle daha önceden anlaşan Kartal, Burak'ın kulübü Trabzon'la bonservis sorununu çözmesiyle birlikte transferde mutlu sona ulaştı.
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