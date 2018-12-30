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an meselesi! Burak Yılmaz transferinde sona geldi

33 yaşındaki forvet 2 milyon 100 bin Euro’luk alacağına karşılık ’la olan sözleşmesini feshetmek için anlaştı. ’la 2.5 yıllık ön protokol yapan Burak’ın transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.



KARTAL ara transfer bombasını patlatıyor... Siyah-Beyazlılar sezon başından bu yana gündeminde yer alan Burak Yılmaz'ı bitirdi. Trabzonspor'da kadro dışı kalan golcü futbolcu ve menajeriyle daha önceden anlaşan Kartal, Burak'ın kulübü Trabzon'la bonservis sorununu çözmesiyle birlikte transferde mutlu sona ulaştı.

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