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Hırvatlar’dan Hasic iddiası

Bosnalı ’i Fener’e yazdılar.

Hırvatlar’dan Hasic iddiası
F.Bahçe'de yönetime önemli oyuncuların yer aldığı bir transfer listesi sunarken, Hırvatistan basınından 'in alt takımında oynayan Bosna-Hersekli futbolcu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre , Hasic'i isteyen kulüplerin arasında bulunuyor.

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