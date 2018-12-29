Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile flaş bir karar verildi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i kamp kadrosuna dahil etmedi.
Bu gelişme, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
Ayrıntılar geliyor...
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