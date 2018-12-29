Beşiktaş, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i kamp kadrosuna dahil etmedi Beşiktaş, sözleşmeli futbolcuları Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile ilgili flaş bir karara imza attı. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i kamp kadrosuna dahil etmedi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile flaş bir karar verildi. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i kamp kadrosuna dahil etmedi. Bu gelişme, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıntılar geliyor... 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER