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  • 29.12.2018 21:50

Beşiktaş, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i kamp kadrosuna dahil etmedi

Beşiktaş, sözleşmeli futbolcuları Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile ilgili flaş bir karara imza attı. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i kamp kadrosuna dahil etmedi.

Beşiktaş'tan flaş karar! Kamp kadrosuna alınmadılar

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile flaş bir karar verildi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i kamp kadrosuna dahil etmedi.

Bu gelişme, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Ayrıntılar geliyor...

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