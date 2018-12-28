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: ’de sadece ’da forma giyerim

’in F.Bahçe’nin teklifine, “G.Saray’la özel bir bağım var. ’de sadece G.Saray’da forma giyerim” diye yanıt verdiği öğrenildi.

Sadece G.Saray!
Geçen sezon G.Saray'ın elde ettiğ şampiyonlukta başrol oynayan ve ardından Ağustos ayında S.Arabistan ekibi Al Hilal'e olan Bafetimbi Gomis'e kısa bir süre önce Fenerbahçe transfer teklifinde bulunmuştu.

G.SARAY'LA BAĞIM VAR...
Aralık ayının başında 'de bir otelde F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli ile bir araya gelen Gomis'in, Sarı-Lacivertliler'in teklifine, "İlginiz için teşekkür ederim ancak G.Saray ile özel bir bağım var. Türkiye'de sadece G.Saray'da forma giyerim" diyerek yanıt verdiği öğrenildi.



​S.ARABİSTAN'DA 10 MİLYON EURO KAZANIYOR
'da yıllık 10 milyon kazandığı için takımından ayrılmayı düşünmüyor. Fransız futbolcu Al Hilal'de başarılı bir sezon geçiriyor.

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