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  • 27.12.2018 20:18
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 21:03

Son dakika: Medipol Başakşehir, Robinho'yu açıkladı!

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor forması giyen Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Robinho Medipol Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir Kulübü resmi internet sitesinden başkan Göksel Gümüşdağ'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Demir Grup Sivasspor ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İstanbul ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, Robson De Souza (Robinho)'nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Her iki kulübe de hayırlı olmasını dilerim" ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan açıklama:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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