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: Forvet rüyama giriyor

G.Saray Başkanı sezon öncesi yapamadıkları forvet i için “Forvet artık rüyama giriyor” dedi.

Forvet rüyama giriyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılı taraftarlarının kendisinden forvet istediğini artık in rüyalarına girdiğini söyledi. 1905 Kültür Sanat Spor Derneğinin üyelik berat törenine katılan Cengiz, burada yaptığı konuşmada "Taraftar 'Forvet forvet' diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar." ifadelerini kullandı. Cengiz, Avrupa'dan teklifler gelen Ozan Kabak için ise "Ozan'ın 7.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesini bizde İngilizlerden teklif gelince sözleşmeye bakıp öğrendik. Şu dakika itibarı ile Ozan bizim futbolcumuz." dedi.

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