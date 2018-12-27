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’de hedef Mangala

Savunmada sıkıntı çeken F.Bahçe, ’nin tecrübeli stoperi için nabız yokladı.

Fener’de hedef Mangala
Süper Lig'in ilk yarısında taraftarını kahreden Fenerbahçe, stoper i için yıldız bir isimle temasa geçti. Sarı- Lacivertli Yönetimin, Manchester City'de forma giyen 27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala ile temasta olduğu öğrenildi. Yönetimin tecrübeli oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği ve transfer şartlarını öğrendiği belirtildi. Fransız stoper, 'nin teknik direktörü Guardiola tarafından istenmiyor. Mangala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. , bu transfere yakın gözüküyor.

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