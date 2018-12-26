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'a sıcak bakıyor

Stoper i için harekete geçen , Kızılyıldızlı ’e kanca attı. 28 yaşındaki yıldız Fırtına’ya katılmaya sıcak bakıyor.

Savic dünden razı!
Trabzonspor yönetimi stoper i için kolları sıvadı. Ön plana çıkan isim ise Kızılyıldız forması giyen Vujadin Savic. Karadeniz Fırtınası'nın, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Savic'i uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istediği oyuncu hakkında scout ekibinin de olumlu referanslarda bulunduğu ifade edildi. 28 yaşındaki Savic'in menajeri aracılığıyla hakkında bilgiler topladığı ve takımın şu anda bulunduğu konumu da göz önüne alarak gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Yunus EMRE SEL

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