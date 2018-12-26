Galatasaray'a geldiği günden bu yana sık sık eleştirilen Younes Belhanda'ya Fransa'dan talip var... Fransa'nın öne gelen spor sitelerinden ve Nice Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen Nice-Matin, Monaco ve Nice'in Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandıklarını okuyucularına duyurdu.
GOLÜ YOK
Galatasaray ile Süper Lig'de 10 maçta görev alan Younes Belhanda bu sürede 5 asistlik bir performans sergiledi ve 1 kez kırmızı kart gördü. Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada süre alan Belhanda gol ya da asist üretmeyi başaramadı.
GOLÜ YOK
Galatasaray ile Süper Lig'de 10 maçta görev alan Younes Belhanda bu sürede 5 asistlik bir performans sergiledi ve 1 kez kırmızı kart gördü. Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada süre alan Belhanda gol ya da asist üretmeyi başaramadı.
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