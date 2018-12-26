Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Orman'ın açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle: Şenol Güneş'le sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Ayrılık gündemde değil. Sezon sonunda göreve devam etmem halinde bu konu tekrar konuşulur"
- Spor
- 26.12.2018
- Gazete
Fikret Orman'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması
“Devre arasında 5 ya da 6 futbolcu ile yollarımızı ayrıcağız. Gidenlerin yerine 2-3 transfer de yapabiliriz”. "Oğuzhan takımda kalacak. FFP kurallarını çiğneyip Avrupa'ya gitmeme gibi bir düşüncemiz asla olamaz".
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Orman'ın açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle: Şenol Güneş'le sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Ayrılık gündemde değil. Sezon sonunda göreve devam etmem halinde bu konu tekrar konuşulur"
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