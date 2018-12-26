BaşkanıNTV'de katıldığı programdagündeme dairönemli açıklamalaryaptı. Orman'ın açıklamalarındanön planaçıkanlar şöyle:'le sezon sonunakadar sözleşmemizdevam ediyor. Ayrılıkgündemde değil. Sezonsonunda göreve devametmem halinde bu konutekrar konuşulur"