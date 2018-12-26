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'ın hedefinde var

yönetimi, için ile masaya oturacak. Satın alma opsiyonlu kiralama için pazarlık yapılacak.

Beşiktaş’tan İspanya çıkarması
Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'li Nikola Kalinic için harekete geçiyor.

KARTAL'A SICAK
Yöneticiler, Kalinic ve Atletico'lu yöneticilerle görüşmek için Madrid'e gidecek. Yönetim, Hırvat golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Bu sezon 'da 15 maçta 697 dakika süre alabilen Kalinic'in Atletico'dan ayrılmak istediğ ve Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.

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