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3 büyükler dibi gördü!

G.Saray, ve F.Bahçe ilk yarı 71 puan topladı. 3 büyükler , ilk kez bu kadar az puanda kaldı.

3 büyükler dibi gördü!
Süper Lig'de 2018-19 sezonunda ilk yarı sona erdi. Başakşehir'in liderliğiyle geçilen devrede G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin topladıkları puanlar lig tarihinde ilk yarıda 3 büyüklerin topladığı en düşük puan olarak tarihe geçti. 3 büyükler 71 puan topladı. Galatasaray devreyi 5., Beşiktaş 7. ve Fenerbahçe 17. sırada bitirdi. G.Saray, ve F.Bahçe, lig tarihinde ilk yarılar bazında en başarılı sezonunu 1996-97 sezonunda yaşamıştı. Ezeli rakipler o sezon ligin ilk yarısında 120 puan toplamıştı.

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