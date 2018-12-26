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2018’e damgası

Sponsorluk desteklerini ismi altında birleştiren istediği sonuçları aldı. Toplam 24 branşta 35 binden fazla sporcuya destek verildi ve sayısız madalya kazanıldı.

2018’e TURKSPORU damgası
Türkiye'de sporun en büyük destekçilerinden olan Turkcell'in desteklediği TURKSPORU, 2018 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonalarına damga vurdu. 25 branşta 34 binden fazla sporcuya destek veren Turkcell birçok başarıda pay sahibi oldu.



Ramil Guliyev'in Avrupa şampiyonluğu ve Ampute Milli Takımı'nın Dünya 2.'liği bunlardan sadece birkaçı oldu.




ALTYAPI TARAMASI SÜRÜYOR
TURKSPORU'nun en büyük destekçisi 'in resmi sponsoru olduğu Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında ikinci etap için tarama işlemi sürerken, toplamda 1.5 milyon çocuğa ulaşıllası hedefeliniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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