2018’e TURKSPORU damgası

Türkiye'de sporun en büyük destekçilerinden olan Turkcell'in desteklediği TURKSPORU, 2018 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonalarına damga vurdu. 25 branşta 34 binden fazla sporcuya destek veren Turkcell birçok başarıda pay sahibi oldu.
Ramil Guliyev'in Avrupa şampiyonluğu ve Ampute Milli Takımı'nın Dünya 2.'liği bunlardan sadece birkaçı oldu.
ALTYAPI TARAMASI SÜRÜYOR
TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in resmi sponsoru olduğu Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında ikinci etap için tarama işlemi sürerken, toplamda 1.5 milyon çocuğa ulaşıllası hedefeliniyor.
Ramil Guliyev'in Avrupa şampiyonluğu ve Ampute Milli Takımı'nın Dünya 2.'liği bunlardan sadece birkaçı oldu.
ALTYAPI TARAMASI SÜRÜYOR
TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in resmi sponsoru olduğu Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında ikinci etap için tarama işlemi sürerken, toplamda 1.5 milyon çocuğa ulaşıllası hedefeliniyor.
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