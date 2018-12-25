de ilk yarının en kritik sınavınıönünde veren'damidesi bulandığı için maç öncesi kadrodan çıkarılmıştı... Ancak yıldız futbolcu dün soluğu'de aldı.uçak yolculuğu yaparak eşiyle birlikte tatile çıkan'e taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "" denildi.