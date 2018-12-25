Belki de ilk yarının en kritik sınavını Sivas önünde veren Galatasaray'da Serdar Aziz midesi bulandığı için maç öncesi kadrodan çıkarılmıştı... Ancak yıldız futbolcu dün soluğu Maldivler'de aldı. 8 saat uçak yolculuğu yaparak eşiyle birlikte tatile çıkan Serdar Aziz'e taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Serdar'ın doktoru herhalde Maldivler'de. Tedaviye gitmiş" denildi.
- Spor
- 25.12.2018
- Gazete
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