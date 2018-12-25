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'in "Tedavisi Maldivler’de!"

Midesi bulandığı için kritik maçında forma giymeyen dün soluğu Maldivler’de alınca taraftarlar isyan etti...

Tedavisi Maldivler’de!
Belki de ilk yarının en kritik sınavını Sivas önünde veren Galatasaray'da Serdar Aziz midesi bulandığı için maç öncesi kadrodan çıkarılmıştı... Ancak yıldız futbolcu dün soluğu Maldivler'de aldı. 8 saat uçak yolculuğu yaparak eşiyle birlikte tatile çıkan Serdar Aziz'e taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Serdar'ın doktoru herhalde Maldivler'de. Tedaviye gitmiş" denildi.

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