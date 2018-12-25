Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 17. sırada olmalarıyla ilgili olarak konuşan Yanal, "F.Bahçe şeklen buradadır. F.Bahçe'nin büyüklüğü burada olmayı kabul etmez. Biz ruhen burada değiliz ve ruhen olmadığımız yerde şeklen olmayacağız" ifadesini kullandı.
SON VURUŞLARDA İYİ DEĞİLDİK
İkinci yarı çok farklı olacaklarını belirten Yanal, "Önümüzde bir ara var. Hepimizin keyif aldığı bir F.Bahçe izleyeceğiz. Antalya maçında son vuruşlarda iyi değildik" dedi.
BİZ BÜYÜK BİR TAKIMIZ
Ersun Yanal transferle ilgili olarak da, "Biz hedeflediğimiz oyuncuları alacak büyük bir takımız" dedi. Yanal kadro dışı kalan oyuncularla ilgili olarak da, "Bunu değerlendireceğiz. Ben size açıklama yapacağım" şeklinde konuştu.
SON VURUŞLARDA İYİ DEĞİLDİK
İkinci yarı çok farklı olacaklarını belirten Yanal, "Önümüzde bir ara var. Hepimizin keyif aldığı bir F.Bahçe izleyeceğiz. Antalya maçında son vuruşlarda iyi değildik" dedi.
BİZ BÜYÜK BİR TAKIMIZ
Ersun Yanal transferle ilgili olarak da, "Biz hedeflediğimiz oyuncuları alacak büyük bir takımız" dedi. Yanal kadro dışı kalan oyuncularla ilgili olarak da, "Bunu değerlendireceğiz. Ben size açıklama yapacağım" şeklinde konuştu.
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