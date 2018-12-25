Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş'ta devre arasında tarihi kararlar alınacak. Başkan Fikret Orman'ın bugün ya da yarın Ümraniye'de yöneticilerle bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapacağı ve yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.
- Spor
- 25.12.2018
- Gazete
Beşiktaş’ta acil zirve!
Beşiktaş Yönetimi, Ümraniye’de toplantı yaparak yol haritasını belirleyecek. Yöneticiler durum değerlendirmesinin ardından Güneş’le görüşerek fikirlerini soracak. Güneş’in kalmasından yana olan yönetim ardından transfere son şeklini verecek.
Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş'ta devre arasında tarihi kararlar alınacak. Başkan Fikret Orman'ın bugün ya da yarın Ümraniye'de yöneticilerle bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapacağı ve yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.
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