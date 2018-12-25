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’ta acil zirve!

Yönetimi, Ümraniye’de toplantı yaparak yol haritasını belirleyecek. Yöneticiler durum değerlendirmesinin ardından Güneş’le görüşerek fikirlerini soracak. Güneş’in kalmasından yana olan yönetim ardından e son şeklini verecek.

Beşiktaş’ta acil zirve!


Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş'ta devre arasında tarihi kararlar alınacak. Başkan Fikret Orman'ın bugün ya da yarın Ümraniye'de yöneticilerle bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapacağı ve yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.

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