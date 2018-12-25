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'a ’da gülmek yok

İstanbul’da gülmek yok
Beşiktaş İstanbul'da deplasmana çıktığı maçlarda 666 gündür kazanamıyor. İstanbul'da son galibiyetini 2016- 2017 sezonunda Türk Telekom'da G.Saray'a karşı 1-0'lık skorla alan Kartal ondan sonra İstanbul takımlarına karşı dış sahada çıktığı 8 karşılaşmadan 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

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