Antalyaspor deplasmanında puan kaybeden Fenerbahçe'de taraftar isyanda.
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Maç çıkışında Fenerbahçe Başkan Ali Koç'u yakalayan öfkeli taraftarlar, Akhisar yenilgisi sonrası takımı otobüsle İstanbul'a göndermesine atıfta bulunarak, "Başkanım yinemi otobüsle göndereceksin" diye bağırdılar. Ali Koç, bu çıkışa tepkisiz kaldı. Polis, bu soruyu soran taraftarlara müdahale etti.
CEVAP VERMEDİ
Maç çıkışında Fenerbahçe Başkan Ali Koç'u yakalayan öfkeli taraftarlar, Akhisar yenilgisi sonrası takımı otobüsle İstanbul'a göndermesine atıfta bulunarak, "Başkanım yinemi otobüsle göndereceksin" diye bağırdılar. Ali Koç, bu çıkışa tepkisiz kaldı. Polis, bu soruyu soran taraftarlara müdahale etti.
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Bu kulübün basinda ali koc oldukca bu fenerden bir şey olmaz hükümet yerinde olsam bu koc u takip altina alirim bu kocun maksadi fener degil en ufak bir kivilcimda taraftari sokaga dökmektir ülkenin huzurunu bozmaktir bir fenerli olarak bu karaktersin feneri birakmadaüikca feneri tutmayacagim hükümet cok dikkatli osun buraya yaziyorum.
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