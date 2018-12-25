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'a sitem: Otobüsle mi gidecekler!

F.Bahçe taraftarı, maçı sonrası ’a, “Başkanım futbolcuları yine otobüsle mi göndereceksin” diye sordu.

Otobüsle mi gidecekler!
Antalyaspor deplasmanında puan kaybeden Fenerbahçe'de taraftar isyanda.

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Maç çıkışında Başkan Ali Koç'u yakalayan öfkeli taraftarlar, Akhisar yenilgisi sonrası takımı otobüsle İstanbul'a göndermesine atıfta bulunarak, "Başkanım yinemi otobüsle göndereceksin" diye bağırdılar. Ali Koç, bu çıkışa tepkisiz kaldı. Polis, bu soruyu soran taraftarlara müdahale etti.

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koc koc

Bu kulübün basinda ali koc oldukca bu fenerden bir şey olmaz hükümet yerinde olsam bu koc u takip altina alirim bu kocun maksadi fener degil en ufak bir kivilcimda taraftari sokaga dökmektir ülkenin huzurunu bozmaktir bir fenerli olarak bu karaktersin feneri birakmadaüikca feneri tutmayacagim hükümet cok dikkatli osun buraya yaziyorum.

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cevapla 25.12.2018 22:12
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