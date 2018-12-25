1 yılda 2 gol atan forvet İslam Slimani!

Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti İslam Slimani, 2018 yılında oynadığı lig müsabakalarında sadece 2 gol atabildi. İlk golünü 2018 Ocak ayında Premier Lig'de Leicester City formasıyla Huddersfield'a karşı atan Slimani bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla Kayserispor karşısında 2. golünü atmıştı. Slimani sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Tecrübeli golcü, 365 güne sadece 2 gol sığdırabildi.
- Spor
- 25.12.2018
- Gazete
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