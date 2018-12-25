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1 yılda 2 gol atan forvet İslam Slimani!

F.Bahçe’nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani, 2018’de ve ’de sadece iki gole imza attı...

1 yılda 2 gol atan forvet!
'nin Cezayirli forveti İslam Slimani, 2018 yılında oynadığı lig müsabakalarında sadece 2 gol atabildi. İlk golünü 2018 Ocak ayında 'de Leicester City formasıyla Huddersfield'a karşı atan Slimani bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla karşısında 2. golünü atmıştı. Slimani sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Tecrübeli golcü, 365 güne sadece 2 gol sığdırabildi.

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