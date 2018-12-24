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Zirvede kolbastı

’de fırtına gibi esen , Ç.Rizespor’u 4 golle devirdi. Bordo - Mavililer bu sonuçla devreyi 2’nci bitirdi.

Zirvede kolbastı
Trabzonspor tutulmuyor... önünde aldığı 5-0'lık yenilgiden sonra şaha kalkan Fırtına dün de 'u 4-1 yenerek ligde 'in 6 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. 'u zafere getiren golleri Abdülkadir (2), Rodallega ve Nwakaeme kaydetti.

BÜYÜK ÇIKIŞ
Bordo-Mavililer böylece son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonsporlu oyuncular maçtan sonra kolbastı oynadı.

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