Zirvede kolbastı

Trabzonspor tutulmuyor... Yeni Malatyaspor önünde aldığı 5-0'lık yenilgiden sonra şaha kalkan Fırtına dün de Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek ligde Başakşehir'in 6 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. Trabzonspor'u zafere getiren golleri Abdülkadir (2), Rodallega ve Nwakaeme kaydetti.
BÜYÜK ÇIKIŞ
Bordo-Mavililer böylece son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonsporlu oyuncular maçtan sonra kolbastı oynadı.
BÜYÜK ÇIKIŞ
Bordo-Mavililer böylece son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonsporlu oyuncular maçtan sonra kolbastı oynadı.
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