Trabzonsporlu futbolcular, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında alkışlanan ve duygusal anların yaşandığı bir harekete imza attı. Bordo-Mavili futbolcular, İstiklal Marşı'nı protokol tribününe karşı değil silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için açılan pankarta dönerek okudu.
- Spor
- 24.12.2018
- Gazete
Şehit emniyet müdürüne vefa
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