Şehit emniyet müdürüne vefa

Trabzonsporlu futbolcular, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında alkışlanan ve duygusal anların yaşandığı bir harekete imza attı. Bordo-Mavili futbolcular, İstiklal Marşı'nı protokol tribününe karşı değil silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için açılan pankarta dönerek okudu.