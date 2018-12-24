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Şehit emniyet müdürüne vefa

Şehit emniyet müdürüne vefa
Trabzonsporlu futbolcular, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında alkışlanan ve duygusal anların yaşandığı bir harekete imza attı. Bordo-Mavili futbolcular, İstiklal Marşı'nı protokol tribününe karşı değil silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için açılan pankarta dönerek okudu.

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