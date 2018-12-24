Potada Aslan pençesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta müsabakasında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti.
G.SARAY ÜSTÜNDÜ
Maç boyunca daha iyi konsantre olan Galatasaray dış şutlarda etkili oldu. İlk periyodu 25-16 önde geçen Sarı-Kırmızılılar, fark bir ara kapansa da devreyi 43-38 önde tamamladı. Aslan 3. periyodu 59-52, maçı da 84-74 kazanarak rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. Ligde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Afyon-Telekom: 77-79, Tofaş-A.Efes: 81-93.
G.SARAY ÜSTÜNDÜ
Maç boyunca daha iyi konsantre olan Galatasaray dış şutlarda etkili oldu. İlk periyodu 25-16 önde geçen Sarı-Kırmızılılar, fark bir ara kapansa da devreyi 43-38 önde tamamladı. Aslan 3. periyodu 59-52, maçı da 84-74 kazanarak rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. Ligde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Afyon-Telekom: 77-79, Tofaş-A.Efes: 81-93.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.