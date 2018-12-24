Cimbom 4 maç sonra galibiyet yüzü gördü. Aslan Sivasspor'u Türk Telekom'da 4-2 yendi. 9. dakikada Douglas'ın pasında Robinho Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. 18'de Uğur'un Belhanda'ya yaptığı hareket sonrasında VAR'a başvuruldu. Kazanılan penaltıyı Eren gole çevirdi: 1-1.
ROBİNHO YENİDEN SAHNE ALDI
Maçın 30. dakikasında Ndiaye'nin defansın arkasına attığı topta Feghouli G.Saray'ı 2-1 öne geçirdi. 41'de Douglas'ın pasında Robinho eşitliği sağladı.
VAR KARARIYLA GELEN GOL
Aslan 51'de 3-2 öne geçti. Fernandao'nun pasında Onyekuru'nun attığı gol için önce ofsayt kararı verildi. Ardından VAR uygulaması sonucu gol kararı verildi: 3-2.
ONYEKURU FARKI İKİYE ÇIKARDI
Sivasspor 64'te beraberlik golünden oldu. Defansın arkasına sarkan Hakan çok sert vurdu ama Muslera gole izin vermedi. 69'da Belhanda'nın pasında Onyekuru sert bir vuruşla G.Saray'ın zaferini ilan etti: 4-2.
ASLAN GELENEĞİ BOZMADI
Cimbom Sivas'a karşı kendi saha ve seyircisi önünde üstünlük kurdu. Sarı-Kırmızılılar Sivas'la İstanbul'da oynadığı 13 maçı da kazandı.
ROBİNHO YENİDEN SAHNE ALDI
Maçın 30. dakikasında Ndiaye'nin defansın arkasına attığı topta Feghouli G.Saray'ı 2-1 öne geçirdi. 41'de Douglas'ın pasında Robinho eşitliği sağladı.
VAR KARARIYLA GELEN GOL
Aslan 51'de 3-2 öne geçti. Fernandao'nun pasında Onyekuru'nun attığı gol için önce ofsayt kararı verildi. Ardından VAR uygulaması sonucu gol kararı verildi: 3-2.
ONYEKURU FARKI İKİYE ÇIKARDI
Sivasspor 64'te beraberlik golünden oldu. Defansın arkasına sarkan Hakan çok sert vurdu ama Muslera gole izin vermedi. 69'da Belhanda'nın pasında Onyekuru sert bir vuruşla G.Saray'ın zaferini ilan etti: 4-2.
ASLAN GELENEĞİ BOZMADI
Cimbom Sivas'a karşı kendi saha ve seyircisi önünde üstünlük kurdu. Sarı-Kırmızılılar Sivas'la İstanbul'da oynadığı 13 maçı da kazandı.
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