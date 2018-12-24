Aferin Oğuzhan!

Beşiktaş Kasımpaşa'ya 4-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı. Siyah-Beyazlı camiada bu mağlubiyet büyük üzüntü yaratırken Oğuzhan Özyakup'un karşılaşmadan sonra hiçbir şey olmamış gibi eğlence mekanına gitmesi bardağı taşırdı. Milli oyuncu Kasımpaşa maçında kadroda olmasına rağmen kulübede oturdu. karşılaşma sonrasında takım dağıldıktan sonra soluğu kız arkadaşıyla birlikte Emirgan'da bulunan Gizli Kalsın isimli gece kulübünde alan Oğuzhan Özyakup burada sabaha kadar eğlendi. Yenilgiye rağmen gayet mutlu görünen Siyah- Beyazlı oyuncu ardından başka bir gece kulübüne daha gitti. Takım ruhuna aykırı davranışta bulunan Oğuzhan'ın bu davranışı büyük eleştirilere yol açtı. Yıldız oyuncunun vurdumduymaz tavrı tepki de aldı.