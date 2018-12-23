Ara transfer döneminde kadrosunu güçlündirmenin yanında ciddi bir revizyona gitmeyi de hedefleyen Galatasaray'a Tolgay Aslan ile ilgili olarak kötü bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Tolgay Aslan'a kulübü Beşiktaş'tan veto geldi. Siyah- Beyazlı yönetim, Tolgay'a şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'a transferine izin vermeyeceklerini kendisine deklare etti. G.Saray dışında istediği kulübe gidebilecek.
G.SARAY YENİ STRATEJİ ÜRETECEK
Beşiktaş yönetiminin Tolgay'ın Fenerbahçe veya Trabzonspor'a ise gidebileciğini belirttiği de gelen haberler arasında. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Tolgay Arslan için Galatasaraylı kurmayların yeni bir strateji üretmesi bekleniyor.
ŞENER'LE TAKASI GÜNDEMDE
Tolgay'ın Galatasaray'a satışına sıcak bakmayan Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile ise yarışta geride kalmasından ötürü masaya oturmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın Tolgay'ın F.Bahçe'ye transferine Şener Özbayraklı+750 bin Euro karşılığında onay verebileceği öne sürülıyor.
G.SARAY YENİ STRATEJİ ÜRETECEK
Beşiktaş yönetiminin Tolgay'ın Fenerbahçe veya Trabzonspor'a ise gidebileciğini belirttiği de gelen haberler arasında. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Tolgay Arslan için Galatasaraylı kurmayların yeni bir strateji üretmesi bekleniyor.
ŞENER'LE TAKASI GÜNDEMDE
Tolgay'ın Galatasaray'a satışına sıcak bakmayan Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile ise yarışta geride kalmasından ötürü masaya oturmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın Tolgay'ın F.Bahçe'ye transferine Şener Özbayraklı+750 bin Euro karşılığında onay verebileceği öne sürülıyor.
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