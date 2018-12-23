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'de zirvesi! , ve Comolli bir araya geldi

, ve Comolli, Kalamış’ta bir araya geldi. Zirvede masaya yatırılırken, Yanal’ın 5 takviye istediği ifade ediliyor.

Kalamış’ta transfer zirvesi
F.Bahçe Başkanı , Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal Kalamış'ta bir araya geldi. Buluşmada, 'ın yönetimden 5 istediği öğrenildi. Yanal bir stoper, bir sol bek, bir 10 numara, bir 8 numara ve bir forvet transferine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

İLK 5 SIRADA BİTERECEĞİZ
Ersun Yanal kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, , Aatıf ve Dirar ile bir araya gelecek ve onlarla konuştuktan sonra bu isimlerle ilgili kararını yönetime bildirecek. Yanal, ligi ilk 5 sırada bitirmek iiçin her şeyi yapacağını belirtti.

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