Başakşehir cepten yedi

Başakşehir kayıp... Süper Lig lideri Turuncu-Yeşilliler zorlu Alanyaspor deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalarak altın değerinde 2 puan kaybetti. Böylece Başakşehir son 4 maçta aldığı 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan kaybetti. İstanbul ekibi buna rağmen ilk yarıyı lider tamamladı. Başakşehir, Alanya karşısında ilk yarıyı 41. dakikada Visca'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
EŞİTLİK GELDİ
Maçın 2. yarısının 63. dakikasında Fernandes skora 1-1'lik denge getirdi. Alanyaspor'da Welinton 88'de kırmızı kart gördü. Maç 1-1 berabere sonuçlandı.
70-80 ARASINDA OYUNU KAYBEDEBİLİRDİK
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "70-80 dakika arasında oyunu kaybedebilirdik. Tek atılan kornerden de golü yedik. Özellikle o bölümde de oyunu kaybettik. Sonuçta kazanabilirdik ama olmadı. İkinci yarı eksiklerimizi giderecğiz" diye konuştu.
EŞİTLİK GELDİ
Maçın 2. yarısının 63. dakikasında Fernandes skora 1-1'lik denge getirdi. Alanyaspor'da Welinton 88'de kırmızı kart gördü. Maç 1-1 berabere sonuçlandı.
70-80 ARASINDA OYUNU KAYBEDEBİLİRDİK
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "70-80 dakika arasında oyunu kaybedebilirdik. Tek atılan kornerden de golü yedik. Özellikle o bölümde de oyunu kaybettik. Sonuçta kazanabilirdik ama olmadı. İkinci yarı eksiklerimizi giderecğiz" diye konuştu.
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