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Aslan’ın konuğu Sivas

, ilk yarının kapanışını bugün 19.00’da ile yapıyor.

Aslan’ın konuğu Sivas
G.Saray, 'in 17. ve ilk yarının son haftasında bugün ligin formda ekiplerinden Sivasspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçtü hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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