G.Saray, Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında bugün ligin formda ekiplerinden Sivasspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçtü hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
- Spor
- 23.12.2018
- Gazete
Aslan’ın konuğu Sivas
Galatasaray, ilk yarının kapanışını bugün 19.00’da Sivasspor ile yapıyor.
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