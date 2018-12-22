Ara transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi... Bordo- Mavililer, eski kaptanı Tolga Zengin'e kanca attı. Onur'u disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro bırakan Bordo-Mavililer, bir diğer kalecisi Esteban ile yolları da sorunlu şekilde ayırmıştı.



​ELDE İKİ GENÇ KALECİ KALDI

Elinde 22 yaşındaki Uğurcan Çakır ve 17 yaşındaki Arda Akbulut kalan Trabzon, Tolga için düğmeye bastı. Teknik direktör Ünal Karaman, 35 yaşındaki kalecinin önemli katkı vereceğini düşünüyor.



ARADA ÖNEMLİ BİR FARK VAR

Ancak yapılan ilk görüşmenin olumsuz geçtiği öğrenildi. Beşiktaş'ta 1.5 milyon Euro kazanan Tolga Zengin'in Trabzon'un 800 bin Euro'luk teklifini kabul etmediği öğrenildi.



Yunus Emre SEL