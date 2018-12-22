Teknik heyetin seçtiği isimler doğru olmalı

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Teknik heyetin tespit ettiği isimler önümüze geldiğinde, kesinlikle 'hayır' demeyiz. Bütün mesele seçtikleri isimlerin doğru kişiler olması. Bu da izafidir (göreceli)" dedi. Cengiz'in bu sözleri şaşkınlık yarattı.
BİZİ TESELLİ ETMEZ
Cengiz: "Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan başka hiçbir şey bizi teselli etmez"
BİZİ TESELLİ ETMEZ
Cengiz: "Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan başka hiçbir şey bizi teselli etmez"
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