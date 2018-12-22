Slimani kulübeye Soldado ilk 11’e

6 maçlık cezasının bitmesi sonrası Fenerbahçe'nin kupada Giresunspor'u 5-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Roberto Soldado, göze girdi. İspanyol forvetin, Fenerbahçe'nin ligde pazartesi günü Antalyaspor'la oynayacağı maçta Slimani'nin yerine ilk 11'de forma giyeceği öğrenildi.
- Spor
- 22.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.