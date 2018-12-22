Bugünkü
Takvim

kulübeye ilk 11’e

Giresun maçında ağları sarsan İspanyol golcü, ’da ilk 11’de yer alacak.

Slimani kulübeye Soldado ilk 11’e
6 maçlık cezasının bitmesi sonrası 'nin kupada Giresunspor'u 5-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Roberto , göze girdi. İspanyol forvetin, Fenerbahçe'nin ligde pazartesi günü spor'la oynayacağı maçta 'nin yerine ilk 11'de forma giyeceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSlimani kulübeye Soldado ilk 11’e
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri