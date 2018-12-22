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3 yıl daha Konya’da

Ömer Ali Şahiner 3 yıl daha Konya’da
İç transfere hız veren ve sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerle yola devam etmeyi planlayan Atiker Konyaspor, ilk hamleyi Ömer Ali Şahiner ile yaptı. Yeşil-Beyazlılar, Ömer Ali ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu Şahiner, Konyaspor'da 239 maçta 28 kez gol sevinci yaşarken, 26 da asist yaptı.

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