Ömer Ali Şahiner 3 yıl daha Konya’da

İç transfere hız veren ve sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerle yola devam etmeyi planlayan Atiker Konyaspor, ilk hamleyi Ömer Ali Şahiner ile yaptı. Yeşil-Beyazlılar, Ömer Ali ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu Şahiner, Konyaspor'da 239 maçta 28 kez gol sevinci yaşarken, 26 da asist yaptı.