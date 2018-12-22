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'da forvet arayışı sürüyor! Galatasaray, ve 'dan birini almakta kararlı

Sezon ortasında kadrosunu bir golcüyle takviye etmek isteyen Cimbom , ve ’dan birini almakta kararlı... Sarı-Kırmızılı Yönetim, önümüzdeki hafta içi 'ya hareket ederek ve Villarreal'li yöneticilerle masaya oturacak. Yönetim, iki yıldızdan birine Ocak ayında imza attırmak istiyor.

G.Saray'da Kolombiya operasyonu... Cimbom, Ocak ayında kadrosuna iyi bir golcü katmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Sevilla forması giyen Luis Muriel ve Villarreal'li Carlos Bacca'dan birini kadrosuna katmakta kararlı... Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki hafta için İspanya'ya hareket ederek Sevilla ve Villarreal'li yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar iki golcüden birini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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