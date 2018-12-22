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ayağının tozuyla

, kupadaki Giresun maçı sonrası hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe ayağının tozuyla
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Giresun maçında forma giyenler rejenerasyon çalışması ile yetinirken diğerleri 1.5 saat çalıştı. Antrenman öncesinde engelli çocuklar Ersun Yanal ile bir araya geldi.

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