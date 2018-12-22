Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Giresun maçında forma giyenler rejenerasyon çalışması ile yetinirken diğerleri 1.5 saat çalıştı. Antrenman öncesinde engelli çocuklar Ersun Yanal ile bir araya geldi.
- Spor
- 22.12.2018
- Gazete
Fenerbahçe ayağının tozuyla
Fenerbahçe, kupadaki Giresun maçı sonrası Antalya hazırlıklarına ara vermeden başladı.
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