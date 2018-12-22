Beşiktaş’ta hazırlıklar tamamlandı

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile tamamlandı. Şenol Güneş yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı ve basına kapalı olarak gerçekleşti. Siyah- Beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
- Spor
- 22.12.2018
- Gazete
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