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’ta hazırlıklar tamamlandı

Beşiktaş’ta hazırlıklar tamamlandı
, maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile tamamlandı. yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı ve basına kapalı olarak gerçekleşti. Siyah- Beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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