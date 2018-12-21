Trabzonspor yeniden yapılanmaya gidiyor. Sezon başında Okay Yokuşlu, Bero, N'Doye, Aytaç, Uğur, Castillo, Sheidaev, Durica ve Hubocan gibi oyuncularla yollarını ayırarak, daha düşük maliyetli Hosseini, Ekuban, Toure, Zeki ve Nwakaeme'yi transfer eden Trabzonspor, oyuncu giderlerini 4 milyon Euro azaltmıştı.
YOLLAR AYRILACAK
DEVRE arasında Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak ile yolları ayıracak olan yönetim, sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban'ın yanı sıra Kucka, Ibanez ve Olcay ile de anlaşarak takımdan göndermeyi planlıyor. 12 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak ve böylelikle takımın kadro maliyeti 13-14 milyon Euro seviyelerine inecek.
Yunus Emre SEL
YOLLAR AYRILACAK
DEVRE arasında Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak ile yolları ayıracak olan yönetim, sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban'ın yanı sıra Kucka, Ibanez ve Olcay ile de anlaşarak takımdan göndermeyi planlıyor. 12 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak ve böylelikle takımın kadro maliyeti 13-14 milyon Euro seviyelerine inecek.
Yunus Emre SEL
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