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Swansea’den müjdesi

İngiliz kulübünün menajeri Potter, “F.Bahçe’nin için indirim talebi çok normal” dedi.

Swansea’den Ayew müjdesi
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gelen ve opsiyon fiyatının da 12 milyon Euro olduğu açıklanan Ayew için müjdeli bir haber geldi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un "Keşke bonservisini alabilsek" açıklamasının ardından Swansea City kulübünün menajeri Graham Potter, "F.Bahçe'nin Ayew için indirim istemesi normal bir durum. İki kulüp anlaşabilirse her şey olur" dedi.

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