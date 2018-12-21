Fenerbahçe'ye büyük umutlarla satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gelen ve opsiyon fiyatının da 12 milyon Euro olduğu açıklanan Ayew için müjdeli bir haber geldi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un "Keşke bonservisini alabilsek" açıklamasının ardından Swansea City kulübünün menajeri Graham Potter, "F.Bahçe'nin Ayew için indirim istemesi normal bir durum. İki kulüp anlaşabilirse her şey olur" dedi.
- Spor
- 21.12.2018
- Gazete
Swansea’den Ayew müjdesi
İngiliz kulübünün menajeri Potter, “F.Bahçe’nin Ayew için indirim talebi çok normal” dedi.
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