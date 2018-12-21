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Rodrigues Sivas’ta yok

Arka adalesinde sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun pazar günü forma giymesi beklenmiyor.

Rodrigues Sivas’ta yok
Pazar günü önünde zorlu bir sınav verecek olan 'a Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi... maçında arka adalesinden sakatlanan ve devre arası oyundan alınan yıldız futbolcu dünkü idmana da çıkmadı. Rodrigues'in Sivasspor önünde forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışan Younes 'nın ise maç kadrosuna alınacağı öğrenildi.

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