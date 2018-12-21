Rodrigues Sivas’ta yok

Pazar günü Sivasspor önünde zorlu bir sınav verecek olan Galatasaray'a Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi... Başakşehir maçında arka adalesinden sakatlanan ve devre arası oyundan alınan yıldız futbolcu dünkü idmana da çıkmadı. Rodrigues'in Sivasspor önünde forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışan Younes Belhanda'nın ise maç kadrosuna alınacağı öğrenildi.
- Spor
- 21.12.2018
- Gazete
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