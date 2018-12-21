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Kupada Akdeniz ateşi: turladı

spor, 2-2’nin rövanşında ’ni 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Antalya’ya turu getiren golü Barrada kaydetti.

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