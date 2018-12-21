Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 2-2'nin rövanşında 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Antalyaspor önemli eksiklere rağmen, Darıca'dan istediğini aldı ve yoluna devam etti.
TEK GOL BARRADA'DAN
Antalya'ya galibiyeti getiren golü 47. dakikada Barrada kaydetti.
TEK GOL BARRADA'DAN
Antalya'ya galibiyeti getiren golü 47. dakikada Barrada kaydetti.
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