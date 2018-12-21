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Hatay’da mutlu son

1. Lig lideri ’ni 2-0 yenen Hatayspor, ’nda adını son 16 turuna yazdırdı.

Hatay’da mutlu son
ZİRAAT 5. tur rövanş maçında Hatayspor, evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Hatayspor, bu skorla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Hatay'ın gollerini Sinan ve Caner attı.

AKHİSAR DA TURU GEÇTİ
Diğer maçta Karagümrük'ü 2-0 yenen Akhisarspor turu geçen taraf oldu. Goller Manu ve Bokilla'dan geldi.

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