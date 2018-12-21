Gümüşdağ üyelikten ayrıldı

Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi olan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan dün flaş bir açıklama geldi. Gümüşdağ, "Son dönemde kamuoyunda konuyla ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının iki tarafa zarar vereceğini düşünüyorum. Galatasaray üyeliğimi sonlandırıyorum" dedi.
- Spor
- 21.12.2018
- Gazete
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