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Gümüşdağ üyelikten ayrıldı

Başkanı , “İki camiaya da zarar vermek istemiyorum” diyerek kulübü üyeliğinden ayrıldı.

Gümüşdağ üyelikten ayrıldı
Aynı zamanda kongre üyesi olan Başkanı 'dan dün flaş bir açıklama geldi. Gümüşdağ, "Son dönemde kamuoyunda konuyla ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının iki tarafa zarar vereceğini düşünüyorum. Galatasaray üyeliğimi sonlandırıyorum" dedi.

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