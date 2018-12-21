Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ara transfer döneminde gerekirse gözlerini karartacaklarını söylemesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime istediği futbolcuların ismini verdiği öğrenildi. Bu iki ismin Kasımpaşa'nın santrforu Diagne ile kanat oyuncusu Trezeguet olduğu öğrenildi.
- Spor
- 21.12.2018
- Gazete
Fener'e 2 paşa: Diagne ve Trezeguet
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Sarı-Lacivertli yönetimden Kasımpaşalı Diagne ve Trezeguet’in transfer edilmesini istedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ara transfer döneminde gerekirse gözlerini karartacaklarını söylemesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime istediği futbolcuların ismini verdiği öğrenildi. Bu iki ismin Kasımpaşa'nın santrforu Diagne ile kanat oyuncusu Trezeguet olduğu öğrenildi.
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