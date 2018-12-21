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Fener'e 2 paşa: Diagne ve Trezeguet

Fenerbahçe Yanal, Sarı-Lacivertli yönetimden lı Diagne ve Trezeguet’in edilmesini istedi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ara transfer döneminde gerekirse gözlerini karartacaklarını söylemesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime istediği futbolcuların ismini verdiği öğrenildi. Bu iki ismin Kasımpaşa'nın santrforu Diagne ile kanat oyuncusu Trezeguet olduğu öğrenildi.

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