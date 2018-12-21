İlk yarıyı Sivasspor maçıyla kapatacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet... Dün futbolcularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim, "Artık ne savunmada ne hücumda hata istemiyorum" ifadesini kullandı.



MİNİMUM FARKLA GİRMELİYİZ

Kazanmaya mecbur olduklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Devre arasında minimum farkla girmek zorundayız. Bu yüzden ne yapıp ne edip puanı almalıyız" şeklinde konuştu.