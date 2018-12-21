Barış ve huzurun fotoğrafı

Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı.
FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı 'Seçim Zaferi' isimli fotoğrafı çok beğenen Güneş, "Bu barış, sevgi ve huzuru hatırlatan bir fotoğraf" dedi.
FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı 'Seçim Zaferi' isimli fotoğrafı çok beğenen Güneş, "Bu barış, sevgi ve huzuru hatırlatan bir fotoğraf" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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