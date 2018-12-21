Ankaragücü engelini kayıpsız atlatacağız ( Yurttan ve dünyadan spor gündemi )

SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda Ankaragücü'ne konuk olacak Göztepe, daha geçen hafta yollarını ayırdığı eski teknik patronu Bayram Bektaş'a rakip olacak. Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Göztepe'de tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Özdeş, "A.Gücü maçından 3 puanla ayrılacağız" dedi.
SOLSKJAER İLE UZATIRSA SERVET ÖDEYECEK!
İngiliz devi Manchester United, Molde'den geçici teknik direktör olarak göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini sezon sonunda uzatmak isterse, Norveç ekibine 7.2 milyon pound ödeyecek. Bilindiği gibi Norveçli teknik adam, Manchester United ile sezon sonuna kadar anlaşmıştı.
ŞAMPİYONLAR HAFTA SONU BELLİ OLACAK
Yeni nesil dijital operatör markası Lifecell'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Lifecell Tech Drone Ligi Finalleri yarın ve pazar günü yapılacak. Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde düzenlenecek finaller sonunda drone yarışlarının şampiyonları belli olacak. Vince Irie, 112 puanla liderliğini sürdürüyor.
SOLSKJAER İLE UZATIRSA SERVET ÖDEYECEK!
İngiliz devi Manchester United, Molde'den geçici teknik direktör olarak göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini sezon sonunda uzatmak isterse, Norveç ekibine 7.2 milyon pound ödeyecek. Bilindiği gibi Norveçli teknik adam, Manchester United ile sezon sonuna kadar anlaşmıştı.
ŞAMPİYONLAR HAFTA SONU BELLİ OLACAK
Yeni nesil dijital operatör markası Lifecell'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Lifecell Tech Drone Ligi Finalleri yarın ve pazar günü yapılacak. Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde düzenlenecek finaller sonunda drone yarışlarının şampiyonları belli olacak. Vince Irie, 112 puanla liderliğini sürdürüyor.
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