Kupada bugün 4 karşılaşma daha oynanacak. Ligde aradığını bulamayan Fenerbahçe 5. tur rövanşında ilk maçta 1-0 yendiği Giresunspor'a konuk olacak. Maç A2'den naklen verilecek. Bugün ayrıca Hatay-G.Birliği, Darıca- Antalya ve Akhisar-Karagümrük maçlarını A Spor naklen yayınlayacak.
- Spor
- 20.12.2018
- Gazete
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak
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