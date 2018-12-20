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'nda bugün 4 maç oynanacak

Kupada bugün 4 maç oynanacak
Kupada bugün 4 karşılaşma daha oynanacak. Ligde aradığını bulamayan Fenerbahçe 5. tur rövanşında ilk maçta 1-0 yendiği Giresunspor'a konuk olacak. Maç A2'den naklen verilecek. Bugün ayrıca Hatay-G.Birliği, Darıca- ve Akhisar-Karagümrük maçlarını A Spor naklen yayınlayacak.

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