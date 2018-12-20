G.Saray ara transfer dönemine sayılı günler kala forvet transferine odaklandı. Sarı-Kırmızılılar, Çin Ligi ekiplerinden Shenhua'da forma giyen Demba Ba ile her konuda anlaşmaya vardı. Cimbom, FFP nedeniyle Senegalli oyuncu için bonservis ücreti ödemek istemiyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, yıldız golcüye "Bonservis sorununu hallet öyle gel" dedi.
- Spor
- 20.12.2018
- Gazete
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