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'da tamam sorun bonservis!

, Senegalli oyuncu ile prensipte anlaştı. Cimbom, yıldız golcüye ‘Bonservisini al, gel” dedi.

Demba Ba tamam sorun bonservis
G.Saray ara dönemine sayılı günler kala forvet transferine odaklandı. Sarı-Kırmızılılar, Ligi ekiplerinden Shenhua'da forma giyen ile her konuda anlaşmaya vardı. Cimbom, FFP nedeniyle Senegalli oyuncu için bonservis ücreti ödemek istemiyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, yıldız golcüye "Bonservis sorununu hallet öyle gel" dedi.

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